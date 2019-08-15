最嗨中元普度！虎尾7區大拚場 「警」盯鋼管秀

2019-08-15 21:22

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾中元普度今晚盛大登場，7個普度區大拚場，冰雕、鹽雕、肉山、火舞、炮城、滿漢全席各展神通，火辣的鋼管秀大吸睛，城開不夜，鬼、神、人和諧同樂。

台灣最熱鬧的中元普度活動，素有「北基隆、南虎尾」，其中，虎尾中元節分成東、西、南、北、中、福德和德興宮7區普度，肉山祭品五花八門讓人目眩，今天下午3點普度開香，依古禮由法師為超過3公尺高的普度公「大士爺」開光點眼，一入夜吸引數萬人潮湧進虎尾市區，整個小鎮熱鬧滾滾。

為避免普度祭典變調，虎尾警方取消休假全面警戒，加上雲林縣警察局警力支援在各個普度區佈署，全程盯梢錄影蒐證，嚴防表演者激情演出春光外洩露點，讓觀眾大喊沒有福利。

北區金羅殿今年推出「大敬禮」成為普度會場熱點，雲林縣長張麗善、虎尾鎮長丁學等人都到場主持開香並參觀各普度區，讚不絕口，高雄市長夫人李佳芬也回到雲林參加普度，感受大家的熱情。

虎尾中元祭結合宗教、民俗、文化、藝術、地方民俗特色，各區會場擺設數百桌山珍海味各式供品，排場極盡豪華，迎接「好兄弟」享受人間祭祀，虎尾鎮代會主席林嘉弘扮成雷神索爾和鋼鐵人出場，全場轟動，雖然雨下不停仍不減遊客遊興，到處都是人潮。

各普度區為炒熱氣氛都搭設舞台，另有吉普車鋼管女郎、重機女郎定點熱舞表演，倒是舞台旁全數都有員警「站崗」，表演者大擺POSE讓觀眾拍照。

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