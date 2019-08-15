恆春豎孤棚開戰 立委莊瑞雄也撩下去

2019-08-15 22:06

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕有144年歷史的屏東恆春搶孤、豎孤棚活動，今晚9點在恆春東門城外開戰，吸引數千民眾到場，第一階段傳統強隊大光觀林寺及滿州體育會等隊伍都迅速達標，立委莊瑞雄更是撩下去，渾身牛油直呼：「這真的不簡單！」

目前第一階段仍有不少隊伍努力拚達標，第二階段預計在10點開始，新的土黃色牛油將考驗選手們的適應性。

豎孤棚開始前，恆春鎮公所也舉辦搶孤品活動，屏東縣長潘孟安與來賓灑出孤品糖果，也吸引上千民眾爭搶，氣氛熱烈。

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