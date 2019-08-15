甲地借書乙地還 竹縣圖書館「通閱」時代來臨

2019-08-15 20:02

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣長楊文科今天說，自9月24日起，縣內14所公共圖書館全面提供「圖書通閱」服務，也就是可以在就近的圖書館借書、還書，不但更方便也可縮短閱讀學習的城鄉差距。

楊文科是在今天舉辦的「健全公共圖書館營運體制及組織體系發展輔導團」第3次分組輔導暨第2次發展小組會議中，做出這項宣示；另針對竹縣準備興建的縣總圖書館，他也表示要成立策略發展委員會，邀集專家、鄉鎮市代集思廣義、討論館藏的特色及功能。

文化局委託物流公司收、送書

新竹縣政府文化局表示，「通借」是指民眾可線上預約甲館圖書，指定乙館取書，「通還」就是甲地借書乙地還書。文化局將委託物流公司每週一次到各鄉鎮圖書館收、送書。

文化局表示，文化局、竹北、竹東、關西、新豐、湖口、芎林、寶山等8處圖書館，在民國106年就開始提供「通還」服務，今年9月24日將增加「通借」服務；至於新埔、北埔、峨眉、橫山、尖石、五峰等鄉鎮圖書館，9月二24日起「通借」、「通還」服務將一次到位。

以竹北市文化局圖書館借書、五峰鄉圖書館還書為例，就可節省37公里、55分鐘的車程，在尖石圖書館還書的話，也能省去30公里、41分鐘的車程。

「健全公共圖書館營運體制及組織體系發展輔導團」召集人、國立臺灣師範大學圖書資訊學研究所教授柯皓仁說，「通借通還」的好處就是將全縣圖書資源作有效的分配，因為有些書並不需14個圖書館都有，有需要的話向其它館借就可以了。

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