真感人！每年來台碰面 台日2位7旬翁萬里圖書館相見

2019-07-29 17:38

〔記者俞肇福／新北報導〕泡湯泡出一段台日國民好友誼！

來自日本74歲的石井爺爺，6年前到台灣旅遊，獨自到新北市金山泡溫泉時，巧遇住在萬里71歲的王曉江爺爺，兩位老人家一見如故，因此互留連絡方式，建立起跨國友誼；由於兩位爺爺平日最大的樂趣都愛看書，兩人便相約每年到萬里分館定期聚會，一起喝咖啡，看書報，這個書香的約會一約就是6年，從沒間斷。

家住萬里的王曉江，是新北市立圖書館萬里分館的忠實讀者，王曉江爺爺每天只要有空就會到圖書館看報紙，6年前，王曉江在金山的溫泉與石井爺爺相識，後來石井爺爺遠渡重洋再度來台，住在王曉江的家中，石井爺爺都會陪王曉江一起到新北市萬里圖書分館，一起喝杯咖啡，看書話家常，6年來從不間斷。

因為同樣喜愛閱讀和旅遊，讓原本不認識的陌生人，發展出惺惺相惜的跨國情誼，兩個人更相約要「以書會友」共度晚年。

石井爺爺表示，能夠在旅行途中認識好朋友，他覺得非常開心，萬里圖書館有日文書報，還可以看海喝咖啡，所以他很喜歡到台灣long stay，有好友相伴，一起看書、喝咖啡、閒話家常，是最開心的事，圖書館的工作人員也都非常親切，很有人情味，就像在家的感覺。

石井爺爺說，他今年10月還要來台灣，未來還要把自己珍藏的書捐給圖書館，和台灣的朋友分享。

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