台鐵不再免費借場地 新北首座無人圖書館將熄燈
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板橋智慧圖書館採取無人服務的自動化管理方式，館內不設置任何館員，圖為入口處的自助式還書箱。（記者陳心瑜攝）

板橋智慧圖書館採取無人服務的自動化管理方式，館內不設置任何館員，圖為入口處的自助式還書箱。（記者陳心瑜攝）

2019-07-21 13:36

〔記者陳心瑜／新北報導〕全新北市第一間無人服務的「板橋智慧圖書館」7月底將熄燈！板橋智慧圖書館位於人潮洶湧的板橋車站地下1樓，近日貼出公告，因場地借用契約到期，台鐵將收回場地，8月1日起停止服務，不少讀者直呼可惜。新北市立圖書館館長王錦華證實，台鐵今年告知，由於內部規約修改，無法再無償借用，新北市考量無法負荷每個月10萬元的租金，只好做出關門決定。

板橋智慧圖書館位於台鐵、高鐵月台層連接捷運板橋站處，占地50坪，館藏約萬冊，特色是沒館員、配有自動借、還書機器，讀者只要持悠遊借書證甚至開通人臉辨識，就可「刷卡」或「刷臉」進入，服務時間配合通勤族，早上7時至晚間10時，開館時間較其他圖書分館長。

王錦華說，9年前台北縣政府和台灣鐵路管理局合作，由台鐵局無償借用新北市空間，做為公益使用，每5年續一次約，但今年因台鐵內部規約修正，無法再無償提供空間，因此在今年、第10年合約期間將屆時，表示新北市府必須每個月付10萬元租金，才能繼續使用場地。

王錦華說，板橋智慧圖書館最大優點就是交通便利，更能吸引路過民眾閱讀，但圖書館維護機器仍需成本，加上仍需館員定期補書、巡視和清潔，每個月營運成本超過10萬元，實在無力再負擔每年多出120萬元的租金，和台鐵多次協調未果，只好忍痛閉館。

台鐵局則表示，空間收回後，車站並無規劃，因該空間位於公共區域，是否規劃成其他用途，如商業空間等，需台鐵局與鐵道局開會討論。

  • 定期至館內補書的館員向讀者解釋圖書館只營運到月底。（記者陳心瑜攝）

    定期至館內補書的館員向讀者解釋圖書館只營運到月底。（記者陳心瑜攝）

  • 板橋智慧圖書館提供近萬冊適合搭乘大眾交通運輸工具時閱讀的書籍。（記者陳心瑜攝）

    板橋智慧圖書館提供近萬冊適合搭乘大眾交通運輸工具時閱讀的書籍。（記者陳心瑜攝）

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