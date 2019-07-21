台鐵不再免費借場地 新北首座無人圖書館將熄燈

2019-07-21 13:36

〔記者陳心瑜／新北報導〕全新北市第一間無人服務的「板橋智慧圖書館」7月底將熄燈！板橋智慧圖書館位於人潮洶湧的板橋車站地下1樓，近日貼出公告，因場地借用契約到期，台鐵將收回場地，8月1日起停止服務，不少讀者直呼可惜。新北市立圖書館館長王錦華證實，台鐵今年告知，由於內部規約修改，無法再無償借用，新北市考量無法負荷每個月10萬元的租金，只好做出關門決定。

板橋智慧圖書館位於台鐵、高鐵月台層連接捷運板橋站處，占地50坪，館藏約萬冊，特色是沒館員、配有自動借、還書機器，讀者只要持悠遊借書證甚至開通人臉辨識，就可「刷卡」或「刷臉」進入，服務時間配合通勤族，早上7時至晚間10時，開館時間較其他圖書分館長。

王錦華說，9年前台北縣政府和台灣鐵路管理局合作，由台鐵局無償借用新北市空間，做為公益使用，每5年續一次約，但今年因台鐵內部規約修正，無法再無償提供空間，因此在今年、第10年合約期間將屆時，表示新北市府必須每個月付10萬元租金，才能繼續使用場地。

王錦華說，板橋智慧圖書館最大優點就是交通便利，更能吸引路過民眾閱讀，但圖書館維護機器仍需成本，加上仍需館員定期補書、巡視和清潔，每個月營運成本超過10萬元，實在無力再負擔每年多出120萬元的租金，和台鐵多次協調未果，只好忍痛閉館。

台鐵局則表示，空間收回後，車站並無規劃，因該空間位於公共區域，是否規劃成其他用途，如商業空間等，需台鐵局與鐵道局開會討論。

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