礁溪五峰旗最上層瀑布 9/1重新見客

2019-08-15 18:21

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉五峰旗風景區最上層瀑布，由於岩層風化嚴重、落石不斷，封閉至今已4年，宜蘭縣政府斥資約1500萬元修復步道，架設消能網阻擋落石，將於9月1日重新見客。縣府工商旅遊處說，步道開放後，現場將提供約30頂安全帽供民眾借用，也會視風雨情況暫時封閉。

五峰旗是宜蘭縣知名風景區，有步道、山景、瀑布、蟲鳴鳥叫，相當受歡迎，以高聳的3層瀑布最著名，1年平均65萬人次到訪，最上層瀑布高約50公尺，最為壯觀。

不過，最上層瀑布步道因2015年受蘇迪勒颱風影響而坍塌，加上不時有落石發生，封閉至今已邁入第4年，中層瀑布去年也曾因為落石砸傷美籍遊客，一度封閉。

為了讓最上層瀑布美景早日重現在遊客面前，宜蘭縣政府工商旅遊處前年派出空拍機探勘最上層岩層後，研判岩層風化嚴重，要開放最上層瀑布要先修復步道，還要架設相關防護措施，斥資約1500萬元投入修復工程。

縣府除在最上層瀑布與中層瀑布步道加裝監視與廣播系統，更在最上層瀑布步道的上方與步道旁的岩層加裝具有彈性的消能網，攔截可能掉落的落石，較危險的步道路段也以橋樑工程橫越，保障民眾安全，全案已經完工，預計9月1日就可重新開放最上層瀑布步道。

工商旅遊處指出，最上層步道開放後，五峰旗步道入口處的廣場將比照花蓮縣太魯閣，設置工程安全帽借用處，提供約30頂讓民眾免費借用，未來若需求量大，會再增加安全帽的數量，現場也會架設警告標語，提醒遊客注意自身安全。

工商旅遊處說，步道開放後，考量岩層風化嚴重，如果發生強降雨，或者有颱風來襲，縣府會視情況暫時封閉步道，避免民眾進入，發生不必要的意外。

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