台74線中清地下道施工 8/19至9/30夜間封閉車道

2019-08-15 14:20

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府進行「水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程」，建設局今（15）日指出，將於8月19日至9月30日施作中清地下道鋼床鈑吊裝工程，夜間封閉台74線東西向往中清路口匝道間及環中路東西向平面道路，採單向或雙向禁止行駛，提醒駕駛人提前改道。

市府改善國道1號中清交流道附近交通，規劃由中科路往東高架跨越台74線，銜接西屯區中科路及水湳經貿園區，建設局採豎琴式斜張橋設計，推動「水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程」。

建設局表示，此次封閉台74線13k+380至13k+580路段，分別於8月19日至22日封閉台74線、8月25日至9月2日封閉環中路二段（凱旋路至中清路）西向平面道路、9月3日至17日封閉台74線、9月7日至30日封閉環中路二段（凱旋路至中清路）東向平面道路施工。

建設局指出，施工時請駕駛人提前改道，建議路線：（1）台74線單向封閉或雙向封閉：A.東行往潭子方向，可提前於「13北屯一」出口下匝道，直行環中路二段，過中清路口後，上匝道台74快速道路；B.西行往彰化方向，可提前於「14北屯二」出口下匝道，直行環中路一段，過中科路口後，上匝道台74快速道路。

（2）環中路西向平面道路封閉：請改道替代道路中清路、黎明路三段、凱旋路、環中路。（3）環中路東向平面道路封閉：請改道替代道路凱旋路、黎明路三段、經貿路/中清路、環中路通行。

建設局表示，夜間施工期間請駕駛人多留意台74線沿線資訊電子看板公告的施工交通管制訊息，或收聽警廣瞭解最新路況，也歡迎撥打台中市民一碼通1999洽詢，確保行車安全。

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