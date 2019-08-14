泰武收穫節打造洗腦主題曲 邀民眾一起搖擺

2019-08-14 17:29

〔記者邱芷柔／屏東報導〕擅長透過多媒體行銷地方特色的屏東縣泰武鄉公所，今年特別為收穫節打造主題曲，並由泰武鄉吉祥物「豆寶、豆妹」帶動唱，洗腦的歌詞與動作，為8月22日登場的泰武鄉聯合收穫節揭開序幕。

泰武鄉公所表示，今年除了打造主題曲，還以部落為背景拍攝MV，從居民的日常中預告收穫節來臨，透過簡單的旋律，洗腦的「qali yan qali yan；dja rava dja rava（排灣族語：好朋友們，一起歡聚吧！）」搭配部落文化與農特產品寫進歌詞，鄉長邱登星及各村村長都為主題曲獻聲，人氣吉祥物豆寶、豆妹也扮演觀光大使角色帶動唱。

泰武鄉公所表示，今年泰武鄉聯合收穫節暨鄉運活動，將從8月22日至24日連續3天，在泰武國中登場，今年主題是「勇士的榮耀」，將有「百人刺槍術」由泰武鄉110位後備軍人操演，並有個部落青年會展演勇士舞，傳達排灣族勇士保家衛國、扶弱濟貧、團結一心的精神。

鄉公所指出，3天的活動中有個部落的健康操、傳統競技、後備軍人5項戰技及田徑等競賽，22日晚間還有「第三屆泰武好聲音」歌唱比賽，進入決賽將大展歌喉爭取好成績，同時還會有農特產、手工藝品及原住民小吃等設攤，歡迎朋友們 一起來過收穫節，讓大家收穫滿滿。

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