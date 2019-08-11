山豬、山羌都來了！ 三地門收穫節3000人同歡

2019-08-11 20:55

〔記者邱芷柔／屏東報導〕集結三地門鄉10個部落的收穫節暨鄉運活動正式登場，即日起一連三天在地磨兒國小舉行，部落今天以千人圍舞、古謠傳唱為活動揭開序幕，三地門鄉公所估算，現場吸引超過3千人，準備一起嗨翻部落。

三地門鄉排灣族、魯凱族學童，透過嘹亮的歌聲吟唱古謠，宣告收穫節正式開始，各部落族人盛裝打扮，勇士們把山豬、山羌扛在肩上，各部落族人帶著小米、芋頭、竹筍等農作物進場，頭目們也開封小米酒，與族人、來賓共同慶祝收穫節。

原以為會受到西南風影響帶來降雨，但活動現場不但沒有下雨，氣候特別涼爽，除了台灣遊客，還有從澳洲到台灣旅遊的外國朋友，直讚原住民的熱情與美食、歌舞文化都讓人印象深刻。

三地門鄉長車牧勒薩以（Cemelesai）表示，除了感謝祖靈賜予豐收，也期待透過活動，凝聚族人，同時讓原住民的人文藝術、農特產品被更多人看見。

三地門收穫節是屏東原鄉代表性的活動之一，總統蔡英文曾在3年前參加收穫節活動與族人共舞，今年則有原民會主委夷將‧拔路兒、行政院發言人 Kolas Yotaka、立委蘇震清、簡東明等人出席，宣布要參選下屆山地原住民立委的伍麗華、章正輝也難得同台。

三地門鄉公所指出，收穫節就像部落的過年，配合收穫節今年特別設置部落產業市集，一連三天還有精采的角力、頂上工夫、搗小米、射箭等傳統競技活動，推薦遊客可以到部落遊覽山川琉璃吊橋、欣賞隘寮溪畔的山水風光，再到地磨兒國小體驗排灣、魯凱文化，分享豐收的喜悅。

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