中元普度「看牲」 寶可夢系列超吸睛

2019-08-14 14:44

〔記者何玉華／新北報導〕明天是農曆7月15日中元節，樹林鎮南宮連續3年請捏麵達人雕塑卡通造型的看牲，今年出現受小朋友歡迎的佩佩豬、繽紛熊，連寶可夢精靈也上桌，吸睛程度破表，拜完還能帶回家，讓許多得知的民眾直呼明天一定要來探究竟，還有家長說要帶小朋友來排隊領取。

中元普度除了傳統的三牲素果、白米及醬油等供品，早年還會以麵糊製作水果、動物等民間工藝，俗稱「看牲」；財團法人新北市樹林鎮南宮董事長許正秋表示，鎮南宮舉辦中元普度超過50年，繼去年贊普1800桌，今年飆至2300桌，普度後的贊普品全部捐贈公益。

許正秋說，由於鎮南宮廟埕原為寶可夢道場，2017年起結合寶可夢遊戲推出捏麵版卡通精靈，廣受信眾青睞，詢問人潮不斷，也成為廟裡慶贊中元的一大亮點，各種動物、蔬果造型，讓好兄弟除了飽食佳餚，也能欣賞有趣的食藝創作；今年將有皮卡丘、傑尼龜、火恐龍等寶可夢系列，還有米奇、米妮的迪士尼系列，以及佩佩豬、史迪奇、龍貓等卡通角色，預料將吸引大小朋友到場拍照「捉寶」。

除了卡通精靈，廟內的捏麵版生肖動物「十二缺一」獨缺辰龍，許正秋說，「龍」是神明化身，無法作為供品進獻，且神明已在現場護佑十方眾生，所以拜拜時只需供奉11生肖，也是中元普度中值得玩味的民俗樂趣。

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