台灣虱目魚年產值超過41億 8月後肉質更肥美

2019-08-12 17:35

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣虱目魚年產量超過5萬公噸，產值超過41億元，虱目魚正值產季，漁業署代理署長張致盛今天親自推薦，8月後的虱目魚更加肥美，肉質Q彈又鮮美，是深受國外遊客喜愛的台灣經典美食。

農委會漁業署今天舉行國產虱目魚推廣記者會，會中邀請漁村媽媽示範「虱目魚元氣養生粥料理」，漁業署代理署長張致盛表示，時序進到8月後，虱目魚更加結實肥美，虱目魚魚肉擁有豐富優質的蛋白質、EPA、DHA和鈣質等，因此又稱為牛奶魚，加上脂肪量少，人體很好吸收。

漁業署表示，虱目魚年產量超過5萬公噸，產值超過41億元，是台灣重要的養殖漁業，虱目魚的營養和美味，在2015年美國有線電視新聞網CNN報導中，虱目魚是來台旅遊推薦的40項小吃中的第5名，已經成為外國人來台觀光必吃的經典美食。

張致盛強調，虱目魚全身都是寶，整條魚都可以利用，除了魚肉可以煮粥，魚頭、魚皮都可以入菜，魚骨還能熬湯，肉質Q彈又鮮美，除了新鮮的魚肉，漁業署也輔導業者開發出許多產品，包含水餃、罐頭和魚鬆等等。

漁業署指出，業者也開發出常溫的魚肚料理包，消費者隔水加熱就可以端上餐桌，不但通過產銷履歷，也通過清真驗證，可以供應國內需求並推廣到澳洲和清真等國際市場，還有業者利用機械將魚肉和國產洋蔥混和製作成魚排，曾在電視購物頻道創下半小時銷售5000片的佳績。

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