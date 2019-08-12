張安樂嘉義校園演講 正反意見議員論戰

2019-08-12 16:31

〔記者林宜樟／嘉義報導〕中華統一促進黨總裁張安樂上週六（10日）到嘉義縣民雄國中活動中心進行「台灣何去何從」巡迴講座，話題延燒至今天的嘉義縣議會臨時會，2名民進黨籍議員認為現場有黑衣人，統促黨多次有暴力滋擾事件，學校外借場地應考慮安全問題；參與當天活動的3名議員則認為台灣是民主國家，正當活動申請借用場地，要尊重各黨派言論自由，不需預設立場。

嘉義縣長翁章梁說，他是學運出身，有名言「我雖然不同意你的看法，但捍衛你說話的權利」，統促黨租借場地，張安樂在學校演講，確實有不同聲音，引發爭議，他尊重民主原則、多元言論，但也請警局注意維持現場秩序。

民進黨縣議員林淑完說，雖然暑假學校放假，但校園安全需注意，演講時有黑衣人出入，要注意安全問題；民進黨縣議員林緗亭說，統促黨過去有爭議，曾有台灣大學學生在校園附近遭統促黨員毆打，有多起暴力滋擾記錄，她認同每個人有言論自由，但學校場所應杜絕暴力，在此辦理場地有爭議，有黑衣人到學校，讓人擔心學生安全，應可用有妨害安全之虞拒絕申請。

國民黨縣議員林于玲說，她在現場並未發現有很多黑衣人，現場秩序維持良好，既然是民主國家，不應抹煞各政黨辦理正當活動，「如果我也擔心太陽花學運再次躁動，是不是也不應該出借場地給民進黨辦活動？」請用開闊的態度來面對與處理。

無黨籍縣議員賴瓊如說，「黑衣代表什麼？」每個人都有黑色的衣服，在場統促黨只是把理念講出來，認同的去聽，不認同的可以不聽，也沒有暴力事件發生，且人人有言論自由，怎能因為是統一促進黨就排斥，台灣有各種政黨和聲音才會進步；無黨籍縣議員楊秀琴說，活動場地租借都有照程序，不能因人而異就負面看待，要公平公正來處理。

嘉義縣警局局長廖宗山說，當天各單位近百名警力在場維持秩序及蒐證，活動過程並無糾紛與滋事。

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