白狼2020挺韓稱「靠他兩岸和平8年」 徐永明批：北京打手

2019-08-11 15:47

〔即時新聞／綜合報導〕中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂昨日至嘉義縣民雄鄉演講時表態，在2020總統大選中，將支持國民黨提名參選人韓國瑜，且統促黨不會推舉總統參選人，張安樂認為，「韓可以為兩岸帶來8年的和平」。對此，時代力量立委徐永明今下午在臉書痛批，「兩岸遍地烽火，傻稱選韓有8年和平，北京打手什麼人玩什麼鳥」。

張安樂昨受訪時指出，統促黨作為一個具有理念的政黨，在台灣陷入困境之時，必然要挺身而出，發揮撥亂反正的中間力量。張安樂提及2020立委選舉會推出不分區、區域立委人選，不過他強調，「在總統部分就是支持韓國瑜，因為韓可為兩岸帶來8年的和平」。

對此，徐永明在文中批評，禁止自由行、封鎖金馬獎、逼台商表態「忠誠」，搞得遍地烽火，然後冒出一個仗北京狐假虎威、推動統一的張安樂出面宣稱，總統支持韓國瑜，就能換來8年兩岸和平。他直言，「若北京和其打手們認為這套路能威嚇、收編台灣人，有助國民黨選情，那真的是天大誤判」！

徐永明認為，雖然選舉是愈多人支持愈好，但張安樂在台的名聲是黑到發亮，去年又被檢調質疑統促黨收受不明中資。他反問張，又黑又紅的統促黨總裁，韓國瑜參選態度為何很重要，是要同流打大選，還是畫一條紅線？

徐永明呼籲，「韓國瑜應要明確表態，否則曖昧接受、來者不拒，只會被笑什麼人玩什麼鳥」！

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