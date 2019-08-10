明年總統大選 白狼張安樂︰統促黨支持韓國瑜

2019-08-10 15:45

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕中華統一促進黨總裁張安樂今天下午表示，2020大選，統促黨不會自推總統參選人，將支持國民黨提名的總統參選人韓國瑜，選域立委部分也會避免和國民黨自相殘殺、讓民進黨漁翁得利，計畫在國民黨艱困選區推派人選。

張安樂今天自嘉義縣民雄國中活動中心展開『台灣何去何從』巡迴講座，張受訪時指出，國家認同模糊與族群對立嚴重已然是台灣最大的警訊，中華統一促進黨作為一個有理念的政黨，在台灣陷入困境之時必然要挺身而出，發揮撥亂反正的中堅力量。

針對明年大選是否自提人選，張安樂表示，總統部分就是支持韓國瑜，因為韓可以為兩岸帶來8年的和平，立委部分除推出不分區人選，區域立委也不會缺席，但不會和國民黨鬩牆，讓民進黨漁翁得利，將在國民黨比較沒有機會的選區提名參選人，嘉義也會考慮推出適當的人選。

張安樂被問到自己是否會出馬參選立委，張回說不會，一旁的張孟崇代答說「會列入不分區」，對此張安樂不置可否。

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