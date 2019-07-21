曾傳與中國合作奪台 張安樂：統一才有尊嚴的生活

2019-07-21 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕過去《路透》曾報導統促黨總裁張安樂及其成員正積極布局明年台灣大選，努力將選票導離蔡英文，並與中國一唱一和，宣揚「兩岸和平統一」的統戰話術，而「反獨促統高峰論壇」昨（20日）在台北召開，張安樂也在致詞時表示「統一才能享有永久和平、安定、繁榮以及未來尊嚴的生活」。

綜合媒體報導，知名國際媒體《路透》曾深入訪問統促黨成員，並採訪我國陸委會、匿名國安人員，揭露中國對台的統戰方針，並指出統促黨正與中國一唱一和，宣揚「兩岸和平統一」的統戰話術，而有台灣政府消息來源也向《路透》指出統派團體是台灣的威脅，而統促黨已經是安全機構監控名單上的「第一名」。

反獨促統高峰論壇昨天舉行，有多國人士參與，目的便是為了促進「中華民族的統一」，而張安樂在致詞時便砲轟民進黨的獨立決心會帶來戰爭、經濟蕭條，而國民黨不統不獨則是鴕鳥心態，恐讓現有籌碼消失。

張安樂提到，一國兩制可以對內維持現有的體制，就好像香港能使用「紫荊旗」，台灣統一後也可以用「中華民國國旗」對中國做出貢獻，也相信台灣有很多人對這面國旗有感情，因為這面旗幟代表推翻滿清，讓中國與世界列強平起平坐。

張安樂強調，「中國不會讓分裂局面拖延」，為了確保「永久和平」和未來能過有尊嚴的生活，要趁中國對台灣釋出最大善意時就坐下來以「一國兩制」為基礎協商，並共同制定一部統一後規範兩岸關係的憲法。

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