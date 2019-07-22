黑社會出手愛港？ 台灣基進︰莫讓大黑道中國當總統

2019-07-22 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動今（22）日凌晨發生民眾遭大批白衣惡煞無差別毆打，台灣基進晚間在臉書上以香港電影中的經典對白，分析中國對香港的一國兩「治」手法，亦即大黑道中共、小黑道白衣人，並以此為鑑警告台灣已經迫在眉睫。

台灣基進表示，雖然現階段台灣還保有民主自由和法治，但一國兩「治」其中一部分早已被中共「部署完畢」，白狼張安樂、統一促進黨、愛國同心會都是非常顯著的例子。今天香港所發生的悲劇，正是「香港人用肉身給台灣人看見最血淋淋的真相」，呼籲台灣人一起守護台灣，也繼續為香港打氣，戳破中國「一國兩制」、「一國兩治」的謊言，如果我們未來還選出「中國代理人」、「總統被大黑道中國給奪去」，那會真正變成一國兩制。

台灣基進以香港電影《黑社會以和為貴》中的經典對白，及副標題「黑社會都愛國」指出，中國前公安部長陶駟駒早在1993年接受採訪時，即提出「黑社會愛國論」，這些都早已充分說明為何這些香港「古惑仔」，會於深夜無差別毆打手無寸鐵的香港市民。

台灣基進指出，為中共中聯辦服務的香港政府，以及被收編的香港黑道，其實就是中國對香港採取的一國兩「治」手法︰利用白衣人所組成的犯罪組織，來達到「擺平」事情的工具。台灣基進強調，中共十分擅長利用幫派犯罪力量，在港台等地建立起據點，觸角也當然深入政界。

台灣基進強調，在台灣忍痛觀看的我們，或許會覺得只要有畫面就能查出真相，但事實上，香港黑白兩道早已是中共的爪牙，香港人根本無法尋求體制內的協助，早已「退無可退」。

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