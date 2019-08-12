2019-08-12 13:37

〔記者邱芷柔／屏東報導〕2019台灣設計展主視覺今天曝光！屏東縣政府再度邀請三金設計師方序中操刀，方序中以「超級市場」為設計概念，呼應設計展的「超級南」（Super South）主題，並透過「SS」符號代表輸送帶，象徵透過設計轉化為產業加值。

屏東東港出生的方序中，今年初以莫比烏斯環為概念，為屏東燈會設計主視覺掀起一片好評，這次台灣設計展主視覺再度邀請方序中操刀，屏東縣政府文化處今天舉辦台灣設計展主視覺公佈記者會，為台灣設計展揭開序幕。

方序中表示，主視覺標誌設計「SS」（Super South）象徵輸送帶，將屏東原產物經過超級化的輸送過程，運送上架，讓屏東產業升級，符號標識的連續聚集與擴散，象徵屏東源源不絕的資源與美好，主視覺不只是單一化的平面設計，更加入了人物與環境的關係，結合屏東在地物產特徵，創造出「超級南」的品牌視覺個性。

方序中指出，「超級南－超級市場」是一個虛擬的設計超市，超市本身是一個將生活所需歸納整理的空間，經過包裝與分類後上架提供給顧客，期待透過視覺包裝，讓觀展者到展場能有真的在逛設計超市的體驗與感受。

台灣設計展首度在屏東舉辦，除了有方序中操刀主視覺，縣府也邀請以「台味美學」獨創一格的廖小子揮毫主標題，藉由幽默詼諧的視覺，讓台灣設計展未登場先轟動，成功創造話題。

經濟部工業局局長呂正華表示，台灣設計的力量越來越茁壯，國人對於設計提升產業附加價值更是期待，希望今年的台灣設計展，透過設計的轉化為產業加值，讓國內外更多人認識優質的「台灣製造」。

屏東縣長潘孟安表示，台灣設計展從10月5日至20日在屏東展開，以「超級南—超級南方 非常台灣」為主題，縣府挑戰多個展區，除了在主展區台糖縣民公園打造全台最大的設計超級市場，更串連了衛星展區屏東菸葉廠、勝利星村創意生活園區、屏東美術館、竹田西勢樂智園區等，歡迎全台各地的民眾預約下半年的遊程，到屏東感受耳目一新的創造力、文化力與設計力。

台灣設計展首度在屏東舉辦，方序中操刀主視覺。（記者邱芷柔攝）

方序中再操刀 2019台灣設計展主視覺曝光！（記者邱芷柔攝）

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