中元化解心中「結」 南投廣靈宮城隍送平安粽…

2019-08-12 08:40

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市廣靈宮今年中元普渡前夕，特別舉辦一場別開生面的「城隍送平安粽」祭典科儀，有別於沿海一帶「送肉粽」生人勿近的習俗，該科儀讓信眾透過「解」粽繩，也象徵解開心中不愉快「結」的方式，祈求來日平平安安、事事順利。

「送肉粽」這個習俗，可不是端午節分肉粽給鄉親的活動，而是一種喪葬習俗，彰化沿海居民普遍認為，選擇上吊的死者斷氣後煞氣會殘留在吊具上，因此必須挑選時辰將相關物品送走，否則，還會有人跟著步上絕路，也就是俗稱「抓交替」，與台灣其他地區舉辦「燒王船」、「跳鍾馗」活動的概念差不多。

向來對推廣民俗文化不遺餘力的廣靈宮表示，許多傳統民俗祭典科儀，往往隨著地方耆老離世而凋零、失傳，此次「城隍送平安粽」，便是屬於較少見的祭典科儀。

依傳統宗教民俗觀點，城隍爺是司法神，職掌人間善惡之記錄、通報及死者亡靈審判、移送等職務，透過「送平安粽」儀式，除了安撫好兄弟勿在陽間逗留，早日投胎轉世到好人家以外，並庇佑在世的十分大眾，解開粽繩之餘，心中的諸多不快、疑惑乃是愛恨情仇都能如願「解套」。

因此，在牛頭、馬面將軍、文武判官等將官首引駕下，廣靈宮所在地的南投市南崗工業區一帶居民，也都準備清香素果及泡麵、餅乾、飲料等供品膜拜，以表達對神明的敬意，並領取城隍爺所賜的平安粽，熱鬧的場面，也別具民俗文化傳承及推廣的意義。

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