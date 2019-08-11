上月爆料以貌取人？ 退休師再驚語：若沒有「富爸爸」...

2019-08-11 18:11

〔記者林曉雲／台北報導〕這個月剛退休的銘傳大學副教授尹蓉先今天在國教行動聯盟座談會中又再語出驚人，以「如果沒有富爸爸」為題，全面抨擊個人申請入學制度，更表示有錢就靠鈔票，沒有錢就靠爸爸，否則就靠同學作品搭便車，且指有補習班書審加面試收費近4萬元，如果她是補習班業者，就會把教育部長的照片放在補習班內，感謝教育部長讓補習班賺大錢。

尹蓉先否認她上月在招聯會諮詢會議中的發言，她說，當時她完全沒提到招生會看學生面貌、居住地或父母職業，她自己也有錄音。但教育部依會議錄音，認定她當時在會中確有提到「眼緣決定一切，就像娶外籍新娘一樣」，也提到「不看備審資料」，是「看考生父母幹什麼的」。

國教行動聯盟的立場向來主張指考最公平、反對申請入學。尹蓉先今天在座談會中後續發言也很勁爆，對於明年牙醫系繁星列第8學群、新增面試篩選，牙醫系自認可評估學生是否具有從醫的人格特質；她卻說，就算配偶是醫生，也很難判斷當事人是否有從醫的人格特質，何況以她之前任教的風險管理與保險系為例，面試平均6分鐘，其中，學生敘述只有3分鐘，就算醫學系或牙醫系長一點，到半小時、一小時，「這樣就能判斷學生有從醫的人格特質？這有點好笑」。

她也說，95學年長庚醫學系用「密室單面鏡」看考生品德現形，觀察考生在密室中看了什麼雜誌，質疑怎能藉此判斷考生的水準夠不夠高？她還指稱，該系還安排一個歐巴桑假裝昏倒，動作慢一步的考生就被判斷無從醫人格特質，長庚想了很久才想到這招，但只有用一年，隔年大家都知道就無用了。

尹蓉先又提到，面試項目有一項是儀態與禮貌占20％，雖然大家說考生面試不必訂做西裝，但也許有面試委員看到考生穿西裝打領帶，就不由自主加分，而某電機系評核項目「選讀本系動機與生涯規劃」，醫學系考生會宣稱有服務大眾的史懷哲情懷，或爺爺曾經生病，風保系學生就會說曾遭遇悲慘之事，幸好買了保險，但真假難辨；而大學科系一邊在面試，另一邊有老師放影片告訴學生來念該校系有多好。

她又批評「個人學習作品」檢視項目，以她的兩個孩子曾開畫展，且以此蒐集成作品集為例，強調「這是因為他們有個好媽媽，干他們（孩子）沒事」。

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