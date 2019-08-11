退休師稱看學生長相選才惹議 教部︰個人不實發言

2019-08-11 14:32

〔記者林曉雲／台北報導〕大烏龍卻嚇壞教育部！銘傳大學風險與管理與保險學系尹姓退休副教授，被爆以國教行動聯盟代表身份，日前在大學招聯會諮詢會議中表達，該系會看申請入學學生的面貌、居住地及父母工作選才，引發重大爭議。教育部迅速展開調查，尹副教授雖否認有此發言，但招聯會提出會議逐字稿及錄音佐證發言屬實，教育部趕在國教盟今天下午座談會之前，臨時召開記者會公布調查結果指出，銘傳大學風保系未如尹副教授所言選才，純屬尹副教授個人不實發言，教育部強調全面推動各大學招生專業化，且自109學年啟動訪視機制，確保各大學招生專業品質，以消弭社會大眾疑慮。

此外，國教盟成員陳姓家長也被爆在招聯會諮詢會議中表示，他幫錄取國立成功大學的女兒代筆撰寫自傳，還成為該高中備審資料的示範。教育部調查發現，陳姓家長的女兒非今年考生，調閱資料發現該生書審成績是該系全體考生的後4分之1，顯見該生非依書審成績高分而被錄取，書審內容一般，也無他人撰寫而有特別之處。陳姓家長事後也提供聲明給成大校方表示，他記錯了才發生口誤，且確認自傳是其子女自己寫的，他只是審視內容並提供意見。

高教司長朱俊彰表示，教育部派代表赴銘傳大學和成功大學調查，結果證明尹姓副教授和陳姓家長的發言均非事實，他當時也在會場，兩人確有此發言，教育部有必要嚴正聲明，大專校院應秉專業辦理招生甄試，不應以無端指控抹煞學校與招生系所老師的努力，相信大部分學校認真辦理招生，教育部正全面推動招生專業化，且成立訪視相關機制，遇有重大招生爭議事件，將透過外部查核及審議等機制，釐清爭議和消弭社會疑慮。

據悉，教育部原預定上週五對外說明調查結果，但被颱風來襲打亂，擔憂國教盟今天下午的座談會又邀請尹姓副教授和陳姓家長對談，恐再度混淆社會視聽，決定搶先說明，包括成大副教務長李旺龍、審查委員基隆八斗高中校長黃致誠、招聯會組長王盛麒、審查委員台北市麗山高中校長柯明樹、全中教賴和隆老師、銘傳大學教務長遲文麗及銘傳大學風保系系主任邵靄如出席教育部記者會。

銘傳大學風保系系主任邵靄如說明，教育部代表赴該系訪視結果，該系選才無違規定，銘傳也邀請高中老師和家長了解該校該系的招生情況，並無尹副教授說的情形，而尹副教授已退休，該系教評會決議不再請尹任委員或兼課。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法