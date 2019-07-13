學生外貌決定錄取？銘傳憤慨駁斥：該師發言草率非事實

2019-07-13 21:56

〔記者林曉雲／台北報導〕銘傳大學今晚發出公開聲明，對於該校風險管理與保險學系尹姓副教授，在昨天大學多元入學招生制度諮詢會議的不當發言，引起社會對於多元入學書審與口試公平性產生疑慮，聲明直指，尹老師的發言與事實不符，本校深感憤慨，銘傳大學一向支持教育部招生多元化政策，銘傳的招生委員也均依照招生專業化所制定之評量尺規標準給分，尹老師個人發言與學校招生考試選材方式完全不符。

銘傳大學聲明表示，為落實教育部推動大學招生專業化，經過一年來的努力，已對於全校所有學系書審及口試評分標準均訂有嚴謹的評量尺規，老師必須依據評量尺規給分，且需要有資料佐證。在書審與口試評量項目中並未有學生居住地、外貌、家庭經濟程度與家長職業的評比項目。

銘傳大學風險管理與保險學系，此次申請入學考試的評分標準為學測成績佔30％、書審20％、口試50％。該系共有12位委員參加書審及口試，分為4組，每組3位委員，委員個別評分後須再由同組3位委員討論後，將3人成績平均作為學生口試分數，並需和其他3組進行比對，避免委員個人給分出現太大之高低差異。

該系邵靄如主任特別強調，所有學系選擇學生，本來就是要找對這個科系有興趣有熱誠的學生。而這種興趣多來自於身旁師長或者是親朋長輩的資訊，其實與家庭經濟或社會地位並不相關。

校方聲明也表示，經與尹老師聯繫後，她表示昨天發言是代表國教行動聯盟，她個人主張多元入學考試必須更加嚴謹，避免因口試時間較短，而以容貌取人，她所說之學生居住地、家長職業與社經地位均是為了瞭解學生是否對於本系專業領域表現興趣，與考生是否符合保險與金融行銷產業的需求。對於尹老師草率發言引起社會對本校考試公平性的疑慮，校方已提醒其對外發言需更加嚴謹。

銘傳大學調查，尹老師面試評分成績並未與其他老師有所差異，不會影響這次風險管理與保險學系口試的公平性，尹老師早已申請在今年8月1日屆齡退休，未來學校也不會再聘任尹老師擔任考試委員，但對於尹老師此次發言，導致社會大眾對大學多元入學招生公平性的誤解，尤其破壞銘傳大學全體考試委員的努力心血與形象，此種說法學校絶對不能接受。

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