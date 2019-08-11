普悠瑪駕駛艙玻璃霧化擋視線 台鐵承諾15日前完成換裝

2019-08-11 15:27

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台鐵普悠瑪號去年因出軌意外釀18人死亡，事故主因指向主風泵故障，今又傳出多輛普悠瑪列車駕駛艙前擋玻璃霧化，造成駕駛員視線不佳。台鐵今天表示，經查普悠瑪號前擋風玻璃共有6片在近期發生霧化現象，昨已就情況較嚴重的2片前擋風玻璃完成換裝，其餘預計本月15日前可完成換裝。

台鐵普悠瑪號被爆出前擋風玻璃出現霧化，台鐵調查後認為是日商設計、材料或製造不當，因此向原廠調料卻沒有結果，緊急轉向國內廠商開發，上週四起進行維修、更換，並擬向日商求償。

台鐵局表示，前擋風玻璃因尚有隨車備品，足夠更換使用；玻璃固定膠條經洽立約商住友公司表示訂製需一段時間才能交貨；為能加速完成霧化玻璃的換裝作業，台鐵立即洽尋委由國內廠商合作開發，經安裝測試完成，效果良好且成本降低。

台鐵表示，後續為有效確保料源，將持續積極推動維修備品國產化政策。

台鐵說明，發現普悠瑪號前擋風玻璃發生霧化的缺失後，已在6月28日依契約規定發函立約商住友公司，若任何因設計、材料、製造不當或因立約商任何行為或疏失所導致的任何瑕疵、缺失或損害，立約商應於接獲台鐵局通知後，於最短時間內完成「改善」，若有減損價值、效用及造成本局損害部分，相關金額自保固保證金中扣抵。

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