中捷綠線G9站明辦招商說明會 開發值上看230億

2019-08-11 12:36

〔記者張菁雅／台中報導〕位於台中市台灣大道及文心路口的捷運綠線台中市政府站（G9站），是捷運綠線與藍線交會處，具絕佳區位優勢。站旁的G9-1、G9-2基地將進行聯合開發，引起業界關注，台中市政府於明日上午舉辦招商說明會，預計開發總銷金額上看230億元。

市府交通局表示，台中捷運綠線將在明年底全線通車，藍線也進入綜合規劃階段，G9-1、G9-2基地除位在捷運綠線及捷運藍線交會處，並鄰近國道1號、74號快速道路及朝馬轉運站，享有絕佳交通區位優勢；周邊還有新市政大樓、秋紅谷、夏綠地公園及國家歌劇院等，且百貨商場林立，後勢發展可期。

交通局指出，2基地面積3660坪，預估開發量體可達5萬3000坪，未來開發總銷金額初估上看230億元。市府已經公告徵求投資人，至明年1月10日收件截止，明日在台中亞緻大飯店辦理招商說明會。

交通局強調，市府不預設開發內容，由投資人依照市場機制充分發揮；另外，有別於一般BOT促參案投資人僅有經營權，該案開發完成後，投資人可依貢獻比例分配建物所有權，自行使用收益與處分，並可於投標時提出整體統一經營管理規劃，針對大樓作整體營運使用，提升投資效益，創造市府、地主與投資人三贏局面。

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