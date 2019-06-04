161億元綠線捷運GC02潛盾工程 中華工程團隊得標

2019-06-04 22:29

［記者謝武雄／桃園報導］捷運綠線潛盾段工程分為桃園車站（G07站）以南（GC02標）跟以北（GC03標）兩個標案，其中GC02標於昨日完成評選作業，共兩家廠商符合資格，最後由「中華工程」團隊評選為最有利標廠商，捷工局預估，雙方簽約後，今年10月就可辦理地下段工程動工，預計於115年完成地下段整體工程，至於GC03標只有1家投標，將於下週評選。

捷運綠線土木工程共有5個標案，其中高架段（GC01）部分經費128億元，於去年8月由大陸工程得標，但地下段潛盾工程GC02、GC03標卻一波三折，總共流標5次，最後捷工局調高金額，才陸續有廠商得標，其中GC02標金額為161.64億元，GC03標金額為190.22億元，總計兩潛盾標案總金額為351.96億元，3個標案金額約480億元，至於GC04標也是高架段則是屬於航空城延伸線部分，必須航空城土地取得後才能動工，GC05標則是站體電梯工程。

其中GC02標部分，是於3月26日二度上網公告、5月22日公告截止，共有兩家廠商投標，經過資格審查後，前天進行評審，最後由中華工程、日商奧村組營造、日商大豐營造所組成的團隊得標，其中，中華工程曾承攬國內外各項重大軌道工程，也是捷運綠線機電工程的搭配廠商，至於日商奧村組營造、日商大豐營造都是潛盾工法專業廠商，兩廠商都有機場捷運潛盾工程施工經驗。

捷工局表示，捷運綠線GC02標全長6.7公里，經過八德、桃園兩個行政區，共有G03、G04、G05、G06等4座地下車站，由於區段轉彎處多，且為了縮短工期，工程將採用日本生產的6部中折式潛盾機以及1部標準型潛盾級投入工程施作。

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