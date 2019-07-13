中捷綠線測試 松竹站居民怨：凌晨到半夜都聽到高頻磨軌聲

2019-07-13 10:02

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中捷運綠線展開機電系統試營運驗證，模擬實際營運，不間斷試車，松竹站附近民眾反映，從早到晚每隔10至15分鐘都可清楚聽到捷運電聯車高頻磨軌聲，用手機錄下聲音也是吵得嚇人，尖峰時5分鐘就一班，有時半夜12點半、凌晨4點也聽得到，質疑試車24小時不停嗎？

台中捷運綠線最近密集試車，沿線居民不斷抱怨噪音，捷運綠線啟動機電系統試營運驗證，模擬實際營運班表，附近居民反映高頻磨軌聲聽得令人快抓狂

家住松竹站附近的居民說，捷運試車磨軌聲從一大早就開始了，平均10到15分鐘，捷運經過就出現，尖峰時段5分鐘就1次，半夜12點半還聽得到，凌晨4點也聽得到，早上6點也能聽見，試問捷運難道24小時全天試車嗎？

交通局長葉昭甫回應，捷運綠線設置長約11公里的隔音牆，松竹站沿線軌道沒有隔音牆，當初規劃時考量這裡是新開發的重劃區，沒有設隔音牆，但捷運綠線模擬實際營運班表進行測試後，上線班次密集，尤其進入松竹站前的彎道，列車轉彎時音量較大，由於重劃區逐漸開發後，人口會持續增加，未來還是需要隔音牆，交通局將變更契約，請負責施工的北捷局盡速施做。

另避免捷運行駛產生的噪音干擾鄰近民眾，已事先要求主辦機關北捷局於試車時監測音量，研擬噪音改善方案，包含增設隔音牆、吸音板等隔音設施；營運後加強轉彎處磨軌保養、調整輪緣潤滑油量、降低過彎車速及調整進出站警示音。

交通局表示，捷運試營運驗證完成後，將啟動噪音改善措施，避免影響沿線居民，改善期間請配合體諒，共同迎接捷運時代。

另外隔音牆設置位置、型式依據「陸上運輸系統噪音管制標準」及周邊建築物分布狀況，採環保署認可的軌道噪音預測模式計算結果進行設計；而未設置隔音牆之區段也均預埋螺栓，方便未來都市發展增設隔音牆。

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