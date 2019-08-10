利奇馬過境 桃園清理出72噸樹枝、垃圾

2019-08-10 17:07

［記者謝武雄／桃園報導］利奇馬侵襲全台，桃園市於9日停班、停課，10日恢復正常後，環保局立刻動員400名清潔隊員及1萬6千多名環保志工清理街頭，總計清理出72噸的傾倒路樹、垃圾；環保局表示，9日停收垃圾後，10日將回復正常清運時間與方式。

環保局表示，利奇馬颱風過境雖未對桃園市造成嚴重災情，但仍有部分地區路樹傾倒，路面亦有廢棄物掉落影響環境，環境清潔稽查大隊於10日一早即動員125部各式環境清潔機具、包含掃街車、垃圾車、資源回收車、抓斗車等，並動員400位隊員出勤展開災後環境清理。

除清潔隊員出勤外，由於今天剛好是桃園市環境清潔日，各區350隊環保志工隊，約計1萬6千多位環保志工攜手共同整理家園，初步統計上午就清出約72噸的傾倒路樹、掉落招牌及垃圾。

環保局長呂理德除感謝各區清潔隊員、環保志工外，也強調，目前正值登革熱好發季節，尤其是大雨過後，民眾要更加注意居家周圍有無廢棄容器或輪胎等易積水物品。

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