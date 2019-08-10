台中雨彈狂炸整夜 和平山區多處落石路坍

2019-08-10 11:52

〔記者張軒哲／台中報導〕利奇馬颱風遠離台灣，但受外圍環流影響，台中市昨夜至今日凌晨雨彈狂炸，和平區梨山台7甲線66公里處，道路邊坡土石滑落妨礙通行，雪山路40公里處發生道路坍方，雪山路15公里處發生路樹倒塌情形，民眾近日行車要多留意。

昨夜和平區梨山台7甲線66公里土石滑落，和平警分局梨山分駐所警員陳建中、高積純、祝紹昌、環山派出所警員潘明賢分別趕到現場，發現落石佔據道路一半，僅限單向通行，影響行車安全，員警下車勘查時突然一堆零星落石掉落，立即跳開，警車也馬上倒退到安全路段。隨即放置交通錐實施交管，聯繫公路總局谷關工務段梨山監工站調派人員、機具到場排除，今日上午9時許清理完成恢復通行。

另外，今日上午8時30分許通往大雪山森林遊樂區的雪山路40公里處發生道路坍方及雪山路15公里處發生路樹倒塌情形，和平警分局雪山、大棟派出所員警分別趕到現場拉起封鎖線及放置交通錐實施交管，維護用路人安全，並聯繫道路主管機關林務局東勢林區管理處鞍馬山工作站調派人員、機具到場排除。

和平警分局呼籲民眾，最近降雨頻繁，山區道路易落石，行車進入山區，應小心慢行，嚴防碰撞或輾壓路面落石造成車輛爆胎、毀損等事故；另夜間行駛山區因道路彎曲視線不良且路燈照明不佳，更應隨時注意路面狀況，切勿任意超車、超速，發現路面有枯木、落石或其它障礙物，請立即打 110 通知警方前往協助處理。

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