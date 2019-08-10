利奇馬引進西南氣流 南投仁愛力行產業道路柔腸寸斷

2019-08-10 13:29

〔記者佟振國／南投報導〕利奇馬颱風引進西南氣流，南投縣仁愛鄉翠巒部落對外重要道路鄉道投89線（力行產業道路）傳災情，多處路段坍方、土石流，指標16.5公里翠巒路段路基甚至完全流失近30公尺，交通中斷，沿線3村多部落居民出入只能暫時遠路，公所已通報縣府開口契約廠商視天候、災害狀況進行搶修。

仁愛鄉力行產業道路為發祥、力行、翠華村等8個部落重要聯絡道路，今年5、6月梅雨季多次短時強降雨重創，有多處路段受損，最近才陸續進行修復，路況尚未復原，居民原以為利奇馬颱風路徑偏北後風雨的威脅降低，但引進西南氣流的降雨遠勝颱風，翠巒部落今午累積雨量已破130毫米，道路又傳災情。

據當地居民表示，力行產業道路14.5公里至16.8公里翠巒至力行路段，至少就有坍方、土石流等4處大型災害，16.5公里路段路基完全流失約30公尺，目前雙向交通中斷，至於指標35、38公里發祥村路段也有多處災害不通，車輛必須改道台14甲線翠峰經慈峰產業道路。

翠華村長高政光指出，已將災情通報縣府，但仁愛鄉目前仍列豪雨警戒範圍，居民仍不能掉以輕心。

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