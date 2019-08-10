廢棄濾水壼不要丟 台南小六生設計有創意

2019-08-10 16:20

［記者劉婉君／台南報導］廢棄濾水壼不要丟，台南市寶仁國小六年級學生張家榛發揮創意，結合機器人程式設計、綠能科技與創意動畫，將廢棄濾水壼變成魚菜共生的「追日水族箱」。

張家榛說，家裡的濾水壼每隔2、3年就要汰換一次，濾心更是1、2個月就要換1個，她運用參加善化國小創造力資優方案課程學來的知識，回收廢棄濾水壼，製作出魚菜共生的水族箱。

濾水壼底層放養朱文錦，廢棄濾芯則可種菜，經由具有追日功能的太陽能抽水泵，就能將含有朱文錦糞便及唾沫養分的水抽起，澆灌蔬菜，魚缸換水時只要從壼口將水倒出即可，也可同時運用多個濾芯栽種蔬菜，再輪流澆灌。

另外，還有魚菜主題的遊戲，讓玩家了解魚菜共生中的生態鏈角色。

台南市教育局今天在善化國小舉辦國小創造力資優教育方案成果發表會，善化國小、安順國小、永康區復興國小、樹林國小等分別展示作品，除了張家榛之外，各校學生的創意與設計也獲得評審老師的肯定。

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