不一樣的房產廣告 台南「最美麗的歐巴桑」臨演

2019-08-10 08:45

〔記者洪瑞琴／台南報導〕現在流行微電影宣傳手法，台南房產界最近有1支廣告，邀請來好萊塢知名導演Fawaz Al-Matrouk首次來台拍片，用微電影跟紀錄片兩種方式，呈現出60年代「台南善化-林家」的故事，拍攝的相當細膩有質感，引起討論。

片中演員大都有舞台或電影戲劇演出經驗，唯一素人演員曾瀞怡，在台南藝文界服務多年，文化界朋友非常熟識，她初上螢幕就擔綱「女主角」，讓人驚訝演技到位，連導演及其他工作人員都以為她是戲劇系科班畢業。

曾瀞怡打趣說，「我是3個孩子的媽媽，還須要『演』嗎？」很自然的就上戲了，只是初先要背台詞入鏡，確實有些生澀，幸好在導演與其他演員協助下，順利完成「人生第1部大戲」，至於年齡？她就保密了！

這部微電影，透過好點子創意公司邀請好萊塢導演Fawaz Al-Matrouk掌鏡。他是在加拿大長大的柯威特人，現在住在舊金山，就讀USC（南加州大學電影學院）的畢業作品To rest in Peace是好萊塢導演Ridley Scott做指導老師。

Fawaz Al-Matrouk拍過100部的廣告，其中還包括兩次到日本幫Subaru車商拍廣告；更參加過超過30個影展（包括 坎城、杜拜、克萊蒙費朗），曾經得獎編劇、導演以及觀眾選票最佳影片。

Fawaz Al-Matrouk認為，台灣的團隊不輸他在美國、日本、加拿大所合作的團隊，不但工作很有效率、很有創意，對片場的掌握度游刃有餘；另外工作時氛圍歡樂，讓大家可以用輕鬆卻不失效率的方式完成拍攝工作。

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https://www.youtube.com/watch?v=JSZ3MMchrI0&t=13s

曾瀞怡第一次演戲，「毆巴桑人生」新嚐試。（擷自「我要給你驚喜」YOUTUBE）

曾瀞怡第一次演戲，在她自己的「毆巴桑人生」階段中新嚐試。（擷自「我要給你驚喜」YOUTUBE）

好萊塢導演Fawaz Al-Matrouk首度應邀來台拍片。（好點子創意公司提供）

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