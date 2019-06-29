微電影反毒邁入第二屆 「十七歲的你」奪金牌

2019-06-29 16:12

〔記者林曉雲／台北報導〕「這是江湖人稱的暗黑天堂！學生梁允今天17歲，卻收到了同學硬塞給她的新興毒品…」微電影反毒今年邁入第2屆，教育部舉辦「我的未來我作主」反毒微電影競賽活動今天頒獎，台北市私立復興高中「十七歲的你」，國立台中科技大學「毒蔓」，國立雲林科技大學「向日葵」拿下各組金牌，各獲20萬元獎金。

今年共有519件作品參賽，17件入圍，競爭激烈。教育部長潘文忠致詞表示，毒品是全國人民的敵人，只有痛擊毒品才能有效防治，要以政府所有的力量與管道，徹底消滅毒品，在反毒如此艱鉅的工作上，教育部必須讓學生知道毒品的危害，學會辨識毒品，勇敢向毒品說不，而學生發揮創意拍攝反毒電影，宣傳毒品的危害，可讓更多人認識毒品危害，一起成為反毒勇士。

「十七歲的你」是由台北市私立復興高中學生陳又瑄、許惟雅和張廷睿製作拍攝，故事內容描述17歲的學生梁允，原本是各類作文比賽常勝軍，某天在同學聚會中，竟收到了同學硬塞給她的新興毒品…。

國立台中科技大學多媒體設計系學生方學榆（香港）和李匡正（澳門）的「毒蔓」，直指毒品就像藤蔓，侵蝕身體和靈魂，影片運用許多暗喻手法，例如空拍河流的支流，隱喻著主角面臨抉擇，主角清醒後只徒留悔恨，希望透過畫面讓人了解毒品造成的重大傷害。

國立雲林科技大學工業工程與管理系學生廖晨閔、蔡昕頤、張耿嘉及企業管理系邱千瑞、楊謹瑄「向日葵」，以落差很大的兩姐妹為主角，代表為太陽而生的向日葵，以及憂鬱代表色藍色，他們表示，影片要傳達的是，青春不該被絕望吞噬，就算跌倒了，也要相信自己能勇敢站起來，犯過錯也要有朝著太陽狂奔而去的決心。

教育部學特司表示，除了會透過各種型式的媒體平台播放得獎影片，也會在各級學校公開播映，更將透過社群網路的傳遞分享，以發揮更大的影響力。相關網頁「教育部防制藥物濫用資源網」、「我的未來我作主」官方網站，及臉書粉絲專頁「我的未來我作主-反毒微電影競賽」「我的未來我作主-反毒微電影競賽」 。

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