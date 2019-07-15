墾丁護蟹影片獲國際獎項 林佳龍將參與今年首次護蟹過馬路

2019-07-15 21:45

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕公路總局與墾管處近幾年在墾丁台26線串連遭切割的陸蟹棲地，協助陸蟹安全過馬路並到海邊產卵，微電影6月獲得國際大獎，17日將是今年首次執行人力護蟹任務，維持往年「停十走十」策略，交通部長林佳龍也將到現場為執勤人員打氣。

公路總局去年拍攝「護蟹任務」微電影，在美國國際短片競賽6月的影展場次，分別獲得「紀錄短片類」最佳紀錄短片、「自然生態野生動物類」最佳短片、「剪輯類」剪輯優選獎等3項殊榮，這個月適逢陸蟹媽媽下海釋卵高峰，墾管處及公路總局也準時進行「護蟹任務」。

今年的「護蟹任務」仍維持「十分減速慢行，十分蟹謝您」策略，7月17日至19日、8月15日至17日、9月13日至15日及10月13日至15日（農曆6、7、8及9月的15日、16日、17日），時段為晚間6時30分至8時30分，10月則為晚間6時至8時。

「停十走十」的管制作為，採取每封路10分鐘後開放內線道通行10分鐘作法，並設有前導車引導車流減速，守護陸蟹安全過路降海釋幼，封路過程由志工幫助抱卵的陸蟹媽媽橫越馬路避免「路殺（汽機車輾斃）」。

墾管處表示，為保護陸蟹過馬路產卵，近10多年來，與公路總局、屏東環境保護聯盟合作，在陸蟹產卵期，執行縮減車道措施，守護陸蟹過馬路降海釋幼，並在封路現場執行陸蟹保育宣導，希望抱卵的陸蟹媽媽在爬經馬路時不會被急駛而過的汽機車輾斃。

公路總局指出，17日晚間首次執行護蟹任務，今年道路兩側不再採用去年「帆布長城」，將全數由志工帶陸蟹媽媽過馬路，交通部長林佳龍屆時將前往為志工們加油打氣。

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