利奇馬掃過 桃機590個航班延誤取消 影響上萬旅客

2019-08-09 17:28

〔記者姚介修／桃園機場報導〕雖然利奇馬颱風對台灣影響已經降低，桃園機場統計今天取消班機共352個班次，延誤有152班次，總計504班次及上萬名旅客行程因颱風受到影響及延誤，民眾在搭機前還是要和航空公司確認班機是否延誤或取消。

桃園機場已經與各航空公司協調，啟動大量航班調度疏運機制，桃園機場也會配合航班起降調度停機位；8日及9日因颱風影響取消及延誤的班機，預計於11日凌晨可以全數消化，完全恢復正常，這次颱風從8日（86班次取消）至9日桃園機場受到影響航班共計590個航班，上萬名旅客行程受到影響。

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