預測失準讓民眾「撿」到颱風假？ 氣象專家有話說

2019-08-09 16:57

〔記者楊綿傑／台北報導〕強颱利奇馬原以超級颱風之姿接近北台灣，甚至一度傳出颱風中心可能登陸，各界嚴陣以待，後來路徑偏北，對台灣影響大減，讓民眾「撿」到颱風假，也引起預報準確及何時該決定放假的討論。中央氣象局強調，利奇馬路徑落在預測範圍中，也觀測到符合放假標準的條件。氣象專家彭啟明則認為，前一天決定是否放假的準確度僅一半，建議可以視情況最遲清晨5點再宣布。

針對颱風路徑預測準確度問題，氣象局說，雖然利奇馬路徑有偏離大約50至80公里，位置離台灣較沒那麼近，但仍落在潛勢路徑的扇形圖中，且風雨數據確實達到預估可放假標準，只是隨颱風北偏，在程度上及時間上有差別，沒有那麼全面及持續。

氣象局進一步解釋，以風力來說，北部陸地都有觀測到7至11級不等強陣風，如瑞芳有11級，三貂角及鶯子嶺及鞍部都有10級、基隆及桃園新屋及北市大直也有9級。在雨量來說，新竹鳥嘴山累積371毫米、新北市信賢派出所318毫米、台中桃山295毫米。

彭啟明說，颱風假在台灣是很衝突的議題，且沒有共識，放與不放都會被罵，早宣布、晚宣布各方意見都不同，而自從10年前莫拉克風災後，時任總統的馬英九當時就提出地方政府前一晚要發佈，種下此惡果，這樣的政治決定讓氣象人員壓力很大。

彭啟明說，莫拉克風災後，當時只要遇到颱風，民眾對馬前總統的要求就很高，因此他也對氣象局要求很高，希望預報能夠準一點，對於颱風放假與否，一開始說要清晨5點決定，後來就提早到前一天。不過，彭啟明估算，前一天就決定，準確度大概不到一半。

彭啟明舉例，此次利奇馬颱風，北部預估平均風可能達到5到7級，而這就僅是「最大值達到停止上班課」標準，不過路徑偏移，影響就小了一級。又如台中市在暴風圈範圍邊緣，沒宣布放假，市長盧秀燕就遭灌爆臉書，這其實是非常難的決定。

彭啟明建議，決定放颱風假的時間點可以更有彈性，如果遇到毫無懸念直撲台灣的颱風，那麼當然可以較早宣布，不過若是遇到情形比較複雜、可能飄移的颱風，也許就可以清晨5點再做決定。如果在意完全準確判斷，越晚做決定越可能準確，什麼時間點可以讓地方政府自己決定。

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