百年谷芳茶園飄香六代 17歲兒盼藉AI與機械手臂傳承

2019-08-09 12:34

〔記者周湘芸／新北報導〕新北青農李昌峻及洪佳玉為擁有百年歷史的谷芳有機茶園第五代接班人，夫妻倆秉持與自然環境生態共存共榮的觀念，與第六代的3位孩子一同傳承製茶技術，不僅產品外包裝為孩子充滿童趣的意象，17歲的雙胞胎兒子李柏儒、李璟旻意識到傳統製茶技術一點一滴的流失，更希望研發AI技術與機械手臂，解決勞動力不足問題。

位於三峽區的谷芳有機茶園源自清朝同治十年、1871年，現由39歲的李昌峻與37歲的洪佳玉共同經營，20歲的大女兒李昱萱及李柏儒、李璟旻從小跟著父母一起跑遍台灣茶山，發現產業逐漸沒落，決心要接手三峽有機碧螺春產業。

經驗豐富的製茶師表示，採茶需要長時間維持一定姿勢，年長者無法採茶將是個嚴重的問題，年輕人不吃苦、不採茶、不做茶，也導致傳統製茶技術一點一滴的流失。但3位孩子認為，接手家族茶產業有父母的支持與陪伴，相比離鄉背井在外打拼的年輕人來說實在幸福多了。

李柏儒和李璟旻也說，「新的未來應該由年輕人共同開創，不能永遠在前輩的大樹下乘涼」，且人總是會衰老、體力也會下降，若未來能讓機器人在茶園自由穿梭，辨識嫩葉與老葉，就能夠解決勞力不足的問題，甚至可搭配滴管技術節省水資源，發展智慧茶園。李柏儒表示，未來大學想要往資訊工程、機械、數學方面學習，希望能研發真正適合台灣茶產業使用的AI技術與機械手臂，大量節省人力並降低危險。

農業局指出，為輔導新農漁民投入農業生產，農業局首創一站式服務措施，從生產、銷售通路、包裝行銷規劃整體輔導措施，媒合至國外展售，幫青農找到行銷通路，帶動當地產業的發展。

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