美國網紅來台揭秘！南投八卦茶園 山水特色玄機

2019-04-23 08:08

〔記者謝介裕／南投報導〕「茶」與「竹」是南投縣竹山鎮兩大農特產，隨著春茶比賽季節到來，公所也特別找來網紅「小貝」協助行銷竹山，並揭開「八卦茶園」特有的單軌車及形同八卦特殊茶園風光的神秘面紗，也讓人看到農友「靠山吃山」智慧的一面。

越來越多的外國人，在台灣體驗生活還當起了網紅，像是從美國來台一年多的「小貝」，因熱愛台灣傳統習俗，甚至還曾參與大甲媽祖遶境活動，其拍攝吃吃喝喝等各式各樣的影片，觀看次數合計已超過1600萬人次，公所也希望藉由他的高人氣達到行銷竹山觀光及產業的目的。

「小貝」來到竹海、茶園環抱的大鞍山區時，也曾一邊泡茶、一邊考驗「茶」知識，僅見鎮長陳東睦緩緩道出高山茶及平地茶之間的差異性，隨後，改換鎮長出招，讓「小貝」搭乘單軌車穿越在阡陌之間，體驗一圈又圈的「八卦茶園」美景後，也才揭開茶園之名緣由，令人有恍然大悟之感﹗

竹山鎮長陳東睦說，長期以來，外界多半以為「八卦茶園」是有心人刻意雕塑的外貌，其實，這是不正確的觀念，因茶園海拔高度位於1000至1300公尺之間，礙於丘陵起伏又陡峭的地形，在地20多位農友，只能順著地勢栽種茶樹，怎料，竟有別於一般層層排列的茶園景觀，乍看之下很像家用蚊香，不過，一圈圈向外圍擴散到最大圈層層環繞時，又狀似八卦而有「八卦茶園」之美名。

而每逢採收季節到來，交通不便的問題，便增添採茶的困難度，農友們幾經腦力激盪後，才共同研製出運送設施「單軌車」，克服陡峭的地理環境，不但展現農友刻苦耐勞的精神，也成為茶園一大特色及觀光賣點。

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