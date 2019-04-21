茶園試辦無人機噴液肥 青農驚：效率快3倍

2019-04-21 22:43

〔記者張議晨／宜蘭報導〕無人機正夯！冬山鄉青年茶農游正福，最近在自家茶園試辦無人機噴灑液肥，農民僅需遠端監控噴肥範圍，效率比傳統人力噴灌快約3倍。游正福說，若未來無人機噴灌普及，相信對田間管理、效率都能大大加分。

宜蘭茶葉種植集中在冬山鄉中山社區以及大同鄉玉蘭一帶，生產面積約163公頃，其中有機茶面積16公頃，以冬山鄉栽種面積占比最大。

隨無人機產業發展，在冬山栽種有機茶的游正福，與另名青年稻農林子欽合作，最近在自家茶園試辦無人機噴肥。

游正福解釋，茶葉因生長條件等限制，茶園多位於山坡地帶，田埂道路崎嶇，較難使用機具協助噴肥；每季施肥階段，他都需要聘請大量人力，逐層、逐排施用肥料，人力成本佔生產比重較大。

專用於農業的無人機，可乘載約7.5公升液態肥料，升空前先透過電腦軟體計算噴肥面積，再換算液肥數量，透過GPS導引，由無人機定時、定量自動飛行噴灑，農民僅需在旁監控噴灑情況。

以傳統噴肥每次需動用兩名工人，每季約需噴肥3次計算，游正福四公頃茶園，每次噴肥就要耗時3天，但無人機僅需一天時間就能完成。

游正福說，無人機效率是傳統人力的3倍，依照目前農業缺工狀況，可大幅減少人力投入，且拚灌前液肥噴灌數量都由電腦完成計算，不會太多或太少，能幫助茶農落實田間管理。

他說，目前無人機噴肥仍在實驗階段，他也預留部分茶園做對照組，預計近期就能與無人機噴灌的茶園對比兩者差異，若噴灌方式效率高，未來會考慮擴大噴灌面積。

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