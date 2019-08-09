利奇馬影響今天最明顯！氣象局提醒風雨將逐漸增大

2019-08-09 07:34

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（9日）是利奇馬颱風影響最明顯的時候，預計會為西半部及東北部帶來豪雨以上等級的雨量。

氣象局表示，今天台中以北及宜蘭陸續進到利奇馬颱風的七級風暴風半徑內，風雨將會逐步增大，中南部地區隨著風向逐漸轉為偏西到西南風，降雨也會增加，山區又更為明顯，雖然颱風中心離台灣有一段距離，但由於利奇馬是強烈颱風且暴風半徑達280公里，預計會為西半部及東北部帶來豪雨以上等級的雨量，北部、東北部地區及中南部沿海風力也相當明顯，請大家務必做好防颱準備。

溫度方面，北台灣高溫約29至31度，中南部32度左右，花東地區則因為颱風過山沉降，有焚風發生的機率，局部地區甚至有38度以上高溫，金門也有36度以上高溫的機率。

氣象局預估，週六（10日）颱風逐漸遠離台灣，風向轉為西南風，北部及東北部地區降雨會逐漸緩和，迎風面的中南部地區仍容易有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。週日（11日）西南風仍偏強，中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，容易有局部大雨，尤其在中南部山區有局部豪雨發生的機率，東南部也有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

此外，第10號中度颱風柯羅沙，今天清晨5時位於台北東方2030公里之海面上，向北緩慢移動，對台灣的天氣沒有直接影響

空氣品質方面，9日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及離島地區為「良好」等級。

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