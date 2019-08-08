16台投影機打造網美新景點 經過時請留意腳步

2019-08-08 23:06

〔記者王捷／台南報導〕特殊景點讓女孩爭相拍網美照，百貨業者請來新北耶誕城的光影特效團隊，用16台投影機加上感應裝置，在館內打造一片螢色叢林「小西門綺影光廊」，這段光雕走廊，有分為綠色系的白天，還有藍、紫色系組成的晚上景色，叢林間會有動物出沒外，業者提醒在經過時還要留心腳步，不是怕跌倒，而是因為有互動裝置，走過時腳地下的草會擺動，腳步踏過時，還會有螢火蟲飛出來。

台南市除了海安路裝置藝術、美術館外牆，又多了新的拍照打卡景點，這個景點在百貨公司內，由於館內的走廊有空間較為狹小，光源可以控制，因此百貨業者才想引進流行的光雕技術，吸引民眾的目光。

光雕技術在這幾年來常在大型活動、典禮上廣泛使用，「小西門綺影光廊」不到30公尺的空間，使用16台投影機，投射奇幻的叢林動畫，每個5分鐘會日夜交替，業者還強調，只有投射動畫不稀奇，光影走廊會依據路過民眾的動作，在畫面上有不同的反應。

只要走在綺影光廊上，走到上投射的草叢會依據民眾的步伐而擺動，在夜晚的場景中，每踏出一步，感應裝置會啟動，投射出螢火蟲從草叢裡跑出來的動畫。另外在其中一面前上，如果伸手揮舞，也會發現樹叢擺動，藏在樹叢間也會有螢火蟲飛出。

業者製出，這條光廊能拍出奇幻光影的照片，未來每一季還會更便不同的主題，改變動畫內容，喜歡拍照的網美千萬別錯過。

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