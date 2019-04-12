「齊柏林飛坪」裝置藝術 落腳淡水

2019-04-12 19:42

〔記者周湘芸／新北報導〕「齊柏林飛坪」裝置藝術今天於淡水舉行揭牌儀式，同時預告「齊柏林空間」22日進駐「淡水藝術工坊」和「得忌利士洋行」後棟倉庫，活化介於兩場館的戶外開放空間，建構屬於淡水的藝文地景。

齊柏林所拍攝的《看見台灣》創下台灣影史上紀錄片票房新高，除了呈現台灣絕美景色，同時也披露廢水污染森林濫墾，揭示環境破壞山河變遷。為紀念齊柏林精神，財團法人看見．齊柏林基金會與逢甲大學建築專業學院創新設計系共同合作，將「齊柏林飛坪」裝置藝術落腳淡水得忌利士洋行後棟倉庫後方，今天由新北市副秘書長林芥佑、文化局長蔡佳芬、淡水古蹟博物館長柏麗梅、看見．齊柏林基金會董事長歐晉德董事長、萬冠麗執行長、齊柏林妻子姜緗潔、兒子齊廷洹及淡水區長巫宗仁共同揭牌。

「齊柏林飛坪」裝置藝術以木構造拱頂為主視覺，南方松木地板的中央孔洞裡放置QR Code，透過行動裝置掃描，讓齊柏林的影像作品躍然其中，且每根骨架所圍出的三角空間，也開放民眾繫上留言布條，訴說對淡水、齊柏林的思念。

林芥佑說，「齊柏林飛坪」和即將開幕的「齊柏林空間」位處淡水老街末段，舊稱「烽火段」，早年貨輪從淡水河口入港時，便會以燃放烽火的方式，提前通知岸上工人準備卸貨，為淡水開放通商口岸後非常重要的港區，其間洋行林立。蔡佳芬也說道，希望能藉此連結淡水周邊古蹟及藝文團體，讓淡水成為齊柏林希望和夢想重新啟航的地方。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/