注意！ 中市大坑1、3號步道崩塌暫封閉

2019-08-08 10:54

〔記者歐素美／台中報導〕今年5、6月豪大雨，造台中市大坑1號登山步道邊坡大量土石崩塌，3號步道相思木棧道旁邊坡也出現大規模土石滑落，致部分木棧道結構懸空，市府為免發生危險，已暫時封閉1號步道起點至里程0K+300處及3號步道全線路段，另2、4、5、6、10號等步道也將分批施作，現場危險路段均圍設安全警示帶，市府提醒民眾注意。

觀光旅遊局長林筱淇表示，大坑1至5號步道大部分位於林班地及保安林地內，沿途開發較少，主要為相思木構築的棧道、手作砌石步道及原始林道等，走起來很貼近自然且不破壞生態環境，也較易受天候因素影響而出現損壞。

今年5、6月豪大雨，造成1、3號步道及周邊環境受災，7月中經主管的東勢及南投林區管理處會勘，1號步道周邊邊坡崩塌將由南投林區管理處緊急辦理土砂及河道清理事宜；3號步道則因坡度過於陡峭及施工材料搬運問題，東勢林管處考量目前尚無合適治理工法，為確保遊客通行安全，已於7月2日起暫時全線封閉。

觀旅局並成功爭取市府災害準備金約2千萬元，將即刻辦理受災步道復建及改道事宜，預計明年6月底整修完成。為加速步道修繕時程並體貼登山遊客，大坑步道將採分批施作、封閉方式施工，以降低造成民眾登山不便，危險路段並圍設安全警示帶，提醒遊客注意。

各步道封閉施工時程如下：1號步道前端300公尺路段封閉，預計9月30日整修完成；2號步道預計10月1日起至11月30日全線封閉整修；3號步道已全線封閉，預計明年6月底整修完成；6號步道前1公里處將整修至8月31日止，因施工不影響通行，將不封閉步道；10號步道全線封閉施工至10月31日止。

市府呼籲登山遊客配合施工改走其他其他優質步道，造成不便，尚請見諒。相關步道封閉施工最新資訊請上網查詢。

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