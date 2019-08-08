百年前花蓮首富許聰敏老宅 現任屋主提報歷史建物

2019-08-08 08:10

〔記者王錦義／花蓮報導〕日治時期花蓮首富許聰敏在花蓮近代史中具有相當重要的歷史地位，他建於1939的公司相當有特色，後方設有「土藏」（倉庫），用厚重的牆璧、小而少的開窗來保護財物，而慈濟證嚴上人50多年前初到花蓮就是借住在二樓，現任屋主郭香韻自願提報為古蹟、歷史建物，希望能保留花蓮重要的文化資產；文化局將在20日舉行審查會議。

「文化資產要靠大家保存，也是我對許家子孫保存老屋的承諾」，許多屋主聽到政府要把私宅登錄成古蹟或歷史建物，多是排斥態度，但郭香韻聽到文史工作者的建議，反而很大方的自願提報。她說，能買到許聰敏的老宅中間其實蠻曲折的，她覺得這是冥冥中有份特殊緣份，讓這棟老屋交到她手上，當時許家的子孫也希望能夠盡量保存這棟老宅，不要被拆掉。

郭香韻說，她在2000年間買了許宅老屋的右側，許家請她幫忙看顧左側建於日治時期的老屋，避免老屋被街友、不肖份子份子侵入，4年後許家子孫詢問她是否要把老屋買下，她原本以財力不足婉拒，但許家不僅讓她分期慢慢付頭期款，由於她非常喜歡這棟老屋，覺得相當有緣份，所以就咬緊牙關貸款買下，也承諾許家會保護老屋。

「位於市中心、佔地百坪以上的土地，非常有開發價值」，郭香韻說，過去很多開發商找上她，希望以7000多萬元的價格買下土地開發成商業大樓，但她自己非常喜歡這棟老屋，也投注相當多的心力在維護，尤其是，經常有老人家到門口敲門，當面跟她講當年如何受到許聰敏大善人的幫助，讓她對於這棟老宅有了另一份認識，感受到這棟房子的歷史價值。

文史工作者李明儒說，許聰敏發跡於日治時期，籌組過東部協同信用組合，到終戰前所累積財富已算富甲一方，這棟建成於昭和14年（1939年）4月30日的老宅，過去是作為許聰敏辦公用途，樣式為日治時期和洋折衷樣式住屋，主要構造是以當時最先進的混凝土工法蓋成，堅固的結構撐過1951年花蓮大地震，當時附近許多建物都已全部倒塌。

最特別的是，這棟老宅後方有類似日本古老建物中「土藏造」概念的建築方式，以前日本店家，會在店後方設立土藏（倉庫），使用厚重的牆面、小而少或者幾乎沒有開窗的牆面避免宵小侵入、防火，把家裡的貨物、囤糧甚至是貴重財物收藏在土藏。許宅的倉庫三面幾乎沒有開窗，地底下還挖有地窖，並有逃難通道可通往庭院，相當特別。

李明儒說，1960年代，尚未出家但已在修行的慈濟證嚴上人初到花蓮，當時被介紹到篤信佛教的許聰敏家中拜訪，許聰敏得知證嚴上人未有落腳處，就邀請證嚴上人暫住公司二樓的小閣樓，之後許聰敏更在新城鄉普明寺後方，興建約4坪大的小木屋，讓證嚴上人得已安心修行，證嚴上人經常以許老居士稱呼許聰敏。

郭香韻說，聽到這棟房子原來是慈濟證嚴上人初到花蓮的落腳處讓她相當驚訝，後來在許多慈濟的節目上聽到證嚴上人回憶當初在這棟房子修行、念佛的情形，她很想要邀請證嚴上人到這棟房子看看，聽聽證嚴上人說說過去這棟房子的歷史跟樣貌。

許聰敏1893年出生，20歲由彰化遷居花蓮，依據地方文史紀錄，他為人寬厚勤奮耐勞，處事仗義公正。當時的花蓮一片荒涼，年輕而貧困的他，以拓荒者精神，從苦工、收買舊貨、擺攤販開始，到煤油商、輪胎商，再創業成為花蓮首富。發跡以後，忘不了貧困生活的悲慘，毫不吝嗇的施捨，濟貧恤困熱心公益，鄰里崇敬他為「勤儉信用」善士，而日本人則推稱為「誠實正直」縉紳。

許聰敏擔任過花蓮港街協議會員、台中州同鄉會長、花蓮港廳協議會員、花蓮港廳報國會花蓮郡支部長、花蓮港市支會生活部長、花蓮港廳防衛團港分團副分團長、花蓮港米穀株式會社及花蓮港 礦業株式會社董事、東部信用組合長、東台灣資源更生各會社長 、花蓮港福清丸事務長、海產物批發商等事業，也是花蓮第一信用合作社首任理事主席，影響花蓮市的經濟發展甚鉅。

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