屹立超過80個年頭 岡山自來水塔爭取修復活化

2019-07-27 12:51

〔記者黃佳琳／高雄報導〕建於1937年的岡山自來水塔，塔高30公尺，早年是岡山地區的指標建築，多年前停用後雖列為歷史建物，但一直沒有修復活化，在地方爭取下，自來水公司將編列預算，與新建的辦公廳舍一起改建，將帶給當地民眾嶄新的風貌。

文史工作者、岡山里長劉天賦表示，岡山自來水塔始建於1937年，塔高達30公尺，為岡山市中心早期的地標。雖然岡山自來水塔早在1992年便因為功能不善而停止運作，也經由當時高雄縣政府2004年登錄為歷史建築。

屹立超過80個年頭的岡山自來水塔一直沒有修復活化，讓地方感到相當可惜，經立委邱志偉邀集相關部會場勘後，自來水公司已委外辦理規劃設計中，預計於今年12月成立預算，並向文化部申請補助，明年6月完成發包；加上自來水公司岡山服務所原辦公處建物老舊，籌備新建工程，新址毗鄰岡山自來水塔，也將一併委外設計辦公廳外觀與岡山水塔周遭環境的整體營造工程，預計於民國2022年12月完工。

邱志偉表示，希望藉由推動岡山自來水塔的環境活化與修復工程，保存重要的文化記憶，也希望可以重拾過去歷史建築的價值。他也將持續追蹤相關工程進度，期盼岡山自來水塔活化修復工程可以盡快呈現給民眾新的風貌，並提升文化保存與活化的觀念。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法