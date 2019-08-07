台中巨蛋與北屯國民運動中心對調 盧秀燕上任又遷回來

2019-08-07 23:43

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市運動局今天召開北屯國民運動中心遷址規劃地方說明會，將北屯國民運動中心從14期重劃區更生巷細體一用地，再遷回崇德、松竹路口的文教七用地；運動局長李昱叡強調，位置在北屯蛋黃區、面積大兩倍，且鄰近台鐵松竹站及捷運舊社站，交通更便利更，服務市民更多，最快明年底就能動工，議員謝明源則強調，當地交通擁擠，市府必須做好規畫。

北屯國民運動中心在前市長胡志強規劃在崇德與松竹路口的台中拖吊場現址，台中巨蛋則在環中路、松竹路口附近的更生巷、新興路口，前市長林佳龍上任後以巨蛋用地要等重劃才能興建，且基地建築面積受限，允許開發附屬空間侷限，評估無法順利招商，於是將兩址對調。

當時盧秀燕時任立委時就批評北屯國民運動中心因巨蛋遷址被迫排擠，須放棄已爭取到的2億元興建補助，現在上任市長後即又將兩處對調，昨天運動局舉辦遷址說明會，國民黨議員沈佑蓮指出，如果按照原來胡市府規劃，北屯國民運動中心早在前1、2年就啟用，也不會等到北區運動中心啟用許久了，人口最多的北屯區還是沒有，而且原規劃本市唯一擁有冰宮特色，也被移至清水運動中心。

民進黨議員曾朝榮今天派員參加，並在事後批評別再牽扯到前市長林佳龍，認為盧市府要蓋國民運動中心，就好好蓋；議員謝明源則認為搬到現址，在區公所對面位置適中，地點方便市民運動，但是該地交通很擁擠，建議一定要規劃交通疏運。

運動局長李昱叡表示，北屯運動中心遷移後，用地面積從細體一的0.8公頃，增至2．4公頃，而且不用再購地得等到後年才能開工，現在最快明年下旬就能動工，工期約2、3年完成，目前初步設計地上3樓、地下一層，增設室內環形跑道及兒童室內運動中心，進一步場館特色要多方參考再決定，經費約六億。立委沈智慧表示，會向中央爭取補助3億元為目標。

台中市目前預定設置十家國民運動中心，南屯、朝馬、北屯已經開始營運，長春、大里預定今、明年完工，太平準備發包。

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