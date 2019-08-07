我是航海王！新竹市魚鱻節體驗一日船員、挑戰繩索王

2019-08-07 15:36

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府和新竹區漁會10日在新竹漁港直銷中心舉辦海洋資源保育及漁業文化活動，副市長沈慧虹今天表示，適逢暑假，產發處也推出「我是航海王」漁業文化體驗，邀大小朋友體驗「一日船員」，學習捕魚基礎技能，現場也有民眾最愛的「冰山挖寶」海撈禮物兌換券，並提供600份免費魚鱻料理和4萬尾黑鯛魚苗流放活動，邀請民眾來親近海洋。

沈慧虹說，竹市是靠海的城市，漁民以海為生，而竹市海岸有最美的無敵百萬海景，加上海洋資源，邀請市民來海邊吹吹風，吃最青的魚料理，來當航海王，體驗船員生活。

沈慧虹也與新竹區漁會常務監事許順隆和總幹事童錦杰及產發處長吳甲天拉開木製禮物盒，裏面是各種鱻食料理，象徵「大海鱻禮，鱻食滿載」，其中小卷是最新鮮的當令海鮮，美味的小卷，讓在場者都食指大動。

產發處表示，活動除提供600份魚鱻料理，更有市民喜愛的「冰山挖寶」活動，可讓參加者戴手套挖寶，只要挖到扭蛋，就可兌換新鮮漁貨，為家人加菜，還可在夏日體驗消暑一夏的暢快。

另今年也有「我是航海王」、「天才繩索王」、「魚兒魚兒水中游」等親子趣味闖關遊戲，讓小朋友試著取出掛在岸邊繫船柱上的繩結、學習打繩索、和用海綿吸水擠進水桶中讓漁浮達標。

童錦杰說，新竹漁港因受潮汐影響，潮差有3、4公尺高，常多艘漁船共用一支繫船柱停泊，如何將繩索穩固繫牢港邊又不影響其他漁船，是船員的日常技巧，當天也也會有這些體驗活動。

另環保局推廣垃圾減量、減少使用一次性餐具，活動現場提供環保餐具品嘗魚鱻料理，民眾使用後歸還，還可獲水晶肥皂，現場更有「海洋回收站」，讓民眾持回收物兌好禮。

當天上午8點也會在新竹漁港西碼頭處，進行4萬尾黑鯛魚苗放流活動，邀請民眾來參加。

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