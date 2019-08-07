統一發票盃路跑賽移師花蓮 免費報名還抽電動機車

2019-08-07 12:45

［記者王峻祺／花蓮報導］睽違8年，財政部統一發票盃路跑賽再度移師花蓮，9月1日將在壽豐鄉鯉魚潭登場，繞行環潭公路1圈，全程約4.8公里，即起開放網路報名，民眾只要捐贈統一發票（含雲端發票）3張，就可免費參加，還有機會抽中頭獎環保電動機車。

統一發票盃路跑正式邁入第10年，今年全台連辦5場次，台北、南投場完賽，花蓮、高雄及台南場將於9月後陸續舉行，其中花蓮場9月1日開跑，由台灣「跨欄女神」謝喜恩代言領跑，邀民眾一起體驗花蓮鯉魚潭的湖光山色。

北區國稅局長王綉忠說，民眾即起網路報名後，活動當天只要攜帶統一發票（含雲端發票）3張並捐出，就算完成報到手續，總計開放6千個免費名額，發票則將全數捐給救世慈善協會、聲遠老人養護之家、美崙啟能發展中心、安德啟智中心及得力青少年與兒童家庭關懷協會等5個在地機構。

她說，完跑後，民眾除可兌換環保提袋等完跑禮外，還能參加抽獎及宣導攤位活動，摸彩獎項豐富，包括環保電動機車、50吋液晶電視等；今年路跑沿線還設置「原住民歌聲」、「搗麻糬」及「花東好米爆米香」體驗站，讓跑者在環湖林蔭小徑路跑時，還能欣賞花蓮多元的原住民文化特色。

花蓮縣長徐榛蔚說，花蓮空氣品質好，加上自然地景等特色，是賽事及藝文喜好推廣基地，下半年緊接還有太平洋、太魯閣、蘇花改清水段及LAVA 台灣鐵人三項等活動，感謝國稅局及台灣中小企銀共襄盛舉，舉辦花蓮場統一發票盃，在中客限縮自由行的同時，為花蓮觀光注入一劑強心針。

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