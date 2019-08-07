老臺新藝登場 台南、嘉義與雲林老戲院品味新好戲

2019-08-07 11:57

〔記者王涵平／台南報導〕「2019老臺新藝」活動登場，聯合台南、嘉義與雲林三縣市老戲院，邀請傑出表演藝術團體在充滿復古氛圍的環境演出，活化舊戲院，讓民眾重溫懷舊戲劇風味。

民治文化中心管理科長楊馥菱表示，表演首場已在嘉義萬國戲院開跑，接下來有5齣精彩好戲分別在台南永成、今日戲院；雲林大復、振興戲院精彩搬演，類型涵蓋掌中戲、臺味歌仔戲、舞蹈劇場等，趣味十足。

台南場系列演出將在8月10日下午2時30分於永成戲院開演，由雞屎藤舞蹈劇團帶來《昭和摩登－老戲院戀歌》，描述戰後劇團發展。8月31日晚上7時30分在今日戲院，則由金枝演社的《小卒變英雄》上陣，帶給觀眾一齣爆笑又感人的臺味幸福喜劇；9月1日在永成戲院，上演詩人白聆改編自台灣民間故事，並由靜謐時光樂團聯手清華閣周祐名掌中劇團搬演的《海水鹹鹹》。

各場演出免費欣賞，當日在現場每位民眾可憑DM蓋1個場地章（僅限當日、當場），集滿3個章即憑卷兌換1罐米樂爆米花，罐身印有本次老臺新藝專屬可愛插畫，數量有限，換完為止。

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