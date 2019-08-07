今天七夕情人節可求桃花 這些事千萬不要作…

2019-08-07 09:14

〔記者蘇孟娟／台中報導〕農曆七月七日，是傳說中牛郎織女一年一度相會之時，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，七夕是充滿戀愛能量的時期，未婚男女可趁機替自己招桃花，也讓人際關係更好，但切記勿在房內正南方的「桃花星」位置放有假花、空櫃、空花瓶，以假招到爛桃花甚至「虛情假意」。

楊登嵙說，七夕情人節「喜星」、「桃花星」位在房子九宮格正南方，主宰人際關係、異性緣、事業，可在此位置擺設正在開花的植物或放置粉紅色水晶球，均可增加異性緣及人際關係，也可提昇事業運。

但他提醒要注意別擺設假花或大型空櫃子（空心）或大空花瓶，以免招到「虛情假意」，造成爛桃花。

楊登嵙另說，七夕日也稱紅鸞日，時下流行美甲，女性可在七夕日善用塗擦指甲油增加對異性的吸引力，顏色應以硃砂紅或丹紅為主，可助「增加紅鸞星動」，上了年紀的熟女則有延壽之意，但顏色切忌用白色及黑色。

至於七夕不少人會到月老廟求月下老人賜姻緣，楊登嵙指出，祭拜月老的供品可選用糖果，甜甜月老的嘴；鮮花，與身旁對象可以盡快開花結果；五色水果，圓形尤佳，一切圓滿吉利；紅棗，祈求姻緣早點完成；桂圓，圓滿順利。

祈求時記得告訴月老自己的姓名、地址、農曆出生年月日、理想對象條件，越詳細越好，這樣月老才能幫你物色適合你的對象。誠心誠意祈求月老公公速賜良緣，若覓得好對象，日後會奉上喜餅、喜糖敬謝，但要說到做到。

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