歡度七夕情人節 桃機深夜Live Band浪漫開唱

2019-08-06 17:43

〔記者姚介修／桃園機場報導〕桃園機場今天舉辦一場別開生面的「浪漫七夕情人節 桃園機場深夜Live Band音樂會」，吸引不少旅客駐足，桃機總經理林祥生希望大家在七夕情人節的當天要珍惜「今生的情人」，後天父親節要對「前世情人」的父親感恩。

為迎接浪漫的七夕情人節及緊隨而來的父親節，桃園國際機場於8月6日及8月8日在第一航廈的入、出境大廳，特別舉辦3場Live Band音樂會，讓情人節前後出境的旅客在機場留下滿滿回憶，透過經典情歌及浪漫樂曲歡度佳節，總經理林祥生也提醒大家別忘了跟「前世情人」爸爸說聲父親節快樂。

桃機第一場音樂會「甜蜜桃機 歌聲傳情」今天下午於第一航廈入境大廳登場，桃園機場公司總經理林祥生特別代表桃園機場，現場除了樂團唱情歌，愛神邱比特玩偶也於現場發送旅客應景的玫瑰花與巧克力，讓不論是歸鄉回國或是搭機出國的旅客，都能在悠揚歌聲下，感受到七夕甜蜜氛圍。

另兩場音樂會別於今天深夜11點半、明天凌晨0點30分以及8日上午11點至12點在第一航廈出境大廳舉辦，這是機場公司首次於跨夜凌晨舉辦活動，期望可提供搭乘紅眼航班旅客更貼心服務，在長夜候機等待過程中，可以欣賞專業歌手及樂團帶來的現場精彩表演，感受深夜音樂會的浪漫。

為了讓旅客們能聽到最喜愛的歌曲，機場公司官方FB粉絲團於活動前一週開放網友點歌，由專業歌手Brandon、美女歌手Marinda搭配樂團Live演唱網友指定最高票的《告白氣球》、《Right Here Waiting》、《我的心裡只有你沒有他》等歌曲，活動現場也將開放旅客點唱各國經典金曲，專業歌手可以台、英、中、日、韓語演唱，提醒在第一航廈出入境的旅客3場活動期間，旅客千萬別錯過這場特別的活動。

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