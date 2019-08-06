閒人勿近！ 新豐康樂路「這巷」七夕夜「送肉粽」

2019-08-06 16:24

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉康樂路一段361巷，有喪家公告預計明晚（7日）舉行送煞法事；因巷內有逾千戶，又適逢七夕情人節，當地村長提醒民眾儘量避免行經，更不要圍觀，尊重家屬。

喪宅公告已在網路流傳，「時間是7日晚上9點20分到10點30分，約1點半小時，這段期間請街坊鄰居待在屋內，請不要任意走動，以免有所沖犯。法事中會準備淨符，以備不時之需。」

「送煞時間，當鄰居聽到銅鑼響、鞭炮響時，切勿外出走動或是觀看，應盡量關緊門窗，待法事結束後，10到15分鐘後方可走動，一般等到第二天出門走動為佳。」有網友指「這個會通往新庄子跟西濱然後出海口」。

新豐鄉松柏村長陳春梅說，生老病死是本來就有的事，只是每個人選擇的方式不同，請民眾以平常心看待，給家屬尊重的空間。由於康樂路一段361巷內約有1300多戶，她提醒住戶留意儘量遵照公告習俗；她也強調，送煞法事完成後，直接上車送走，請沿線住戶不用擔心。

民俗專家黃有福指出，送煞意即中南部所稱的「送肉粽」，法事過程，道士在現場透過儀式，將煞氣押送到河流出海口的地方，將煞氣引導離開，以免其妨礙居住安寧。老一輩的人認為沖到煞氣者，會將煞帶回家導致身體微恙、甚至家庭失和都有可能。

黃有福說，一般較少在農曆7月辦送煞法事，他提醒民眾若因不知情遇到送煞隊伍，不妨先跟著走一段路，再默默地離開，途中不要說話、也不要接手機；回家前，到宮廟求取一張天赦符，回家將符燒成灰搭配加香茅洗澡、淨身，就可以去除煞氣。

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